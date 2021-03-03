В Азербайджане выявлено 319 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 161 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровел 161, скончались пять человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 235 333 случая заражения COVID-19, из этого числа 229 143 человека вылечились, 3 230 – скончались. Продолжается лечение 2 960 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 928 тестов, в целом за все время пандемии – 2 618 808 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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