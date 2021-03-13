В Баку участились сильные ветра - НАНА

БАКУ /Trend/ - Все чаще наблюдающаяся в Баку ветреная погода связана с глобальными климатическими изменениями.

Об этом сказал директор Института географии имени академика Г.Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мамедов, сообщает в субботу Trend.

По его мнению, со временем амплитуда колебания скорости ветра будет расти, что вполне ожидаемо.

Академик также отметил, что последствия сильных ветров - это не только сорванные с домов крыши и поваленные деревья.

Порывистый ветер оказывает сильное влияние на работу нефтяников и судов в море, строительство.

"Необходимо адаптироваться к последствиям ветров. Люди должны быть всегда готовы к ним", - отметил Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)