Стартап Бакинской высшей школы нефти был отобран из 238 инновационных проектов

Стартап-проект Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стал победителем международного инновационного конкурса #DestinationZero, организованного British Council.

Проект получил финансовую поддержку в размере 5000 фунтов стерлингов на развитие.

Таким образом, проект БВШН под названием “Climacel" стал одним 10 успешных новаторских идей, добившихся успеха в финальном этапе конкурса. На предыдущем этапе конкурса было отобрано 20 проектов для участия в финале.

Отметим, что в конкурсе приняли участие 238 проектов из 40 стран.

Проекты-победители будут участвовать в коучинговых встречах, которые будут проводиться в апреле-августе 2021 года, а в ноябре у них будет возможность представить свои новаторские идеи широкой мировой аудитории на Конференции ООН по изменению климата.

Конкурс предназначен для людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

Отметим, что БВШН была представлена на конкурсе #DestinationZero тремя стартап-проектами. Проект Climasel, являющийся стартапом Центра инноваций и исследований БВШН, был представлен на конкурс студентом четвертого курса кафедры химической инженерии Гуллу Гусейнли.

Проект “Climasel” предлагает инновационное технологическое решение, которое поможет сэкономить электроэнергию и тем самым снизить финансовые затраты и ущерб, наносимый окружающей среде.