В январе на ПМЖ в Азербайджан переехали 197 человек

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года на постоянное проживание в Азербайджан приехали 197 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

За этот же период МВД и Государственной миграционной службой был зарегистрирован отъезд из Азербайджана 22 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)