Цепочка заражений может прерваться только в случае вакцинации 2/3 населения — главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заражение коронавирусом людей из группы риска может привести к летальным исходам.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он сообщил, что по каждому инфекционному заболеванию есть определенные группы риска.

«Эти группы предусмотрены в стратегии вакцинации. Если лица из группы риска заражаются коронавирусом, то переносят болезнь тяжело, нередко фиксируются летальные исходы. Поэтому в первую очередь к вакцинации привлекаются эти лица. Молодые люди тоже могут тяжело перенести болезнь, однако это встречается в достаточно редких случаях. Разумеется, вакцинацию должны пройти и лица, не входящие в группу риска, так как цепочка заражений может прерваться только в случае вакцинации 2/3 населения», — добавил Тайяр Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)