Минобразования Азербайджана подвело итоги опроса в связи с качеством образования

БАКУ /Trend/ - В рамках опроса, начавшегося в Азербайджане 15 марта в связи с оценкой факторов, влияющих на качество образования, получено 10 812 отзывов.

Как передает в четверг Trend, 33,3 процента респондентов отметили, что для качественного образования важен уровень профессионализма учителей.

По поводу важности материально-технической базы высказались 17,3 процента опрошенных, 15,2 процента респондентов связали качество образования с родительским фактором, 10 процентов — с деятельностью директора школы, 8,2 процента — с психологической деятельностью в школе, 5,5 процента — с учебниками.

Важную роль в качестве образования всех вышеупомянутых факторов отметили 7,2 процента из числа опрошенных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)