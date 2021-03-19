Центры Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal" не будут работать 9 дней

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз дни с 20 по 28 марта в Центрах Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" будут нерабочими, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С 29 марта граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами в этих центрах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)