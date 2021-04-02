Цены на земельном рынке в Баку могут возрасти - эксперт
БАКУ /Trend/ - С приближением летнего сезона спрос на земельном рынке в Баку растет.
Об этом Trend сказал в пятницу директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов.
"Ежегодно с приближением летнего сезона активность на земельном рынке увеличивается, что сопровождается ростом цен", - сказал он.
По словам эксперта, не исключено, что цены на землю вырастут и в этом году.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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