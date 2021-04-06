В Баку вакцинируют от COVID-19 сотрудников ОАО "Азеришиг"

БАКУ /Trend/ - В Баку началась вакцинация от коронавируса сотрудников ОАО "Азеришиг", сказал завотделом по связям с общественностью ОАО Вагиф Айдыноглу, сообщает во вторник Trend.

Процесс вакцинации обеспечивают 10 медицинских бригад Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), отметил завотделом.

По его словам, сначала вакцинируются сотрудники ОАО в возрасте 40-50 лет:

«Планируется, что весь процесс займет четыре дня, и в первый день ожидается вакцинация 200 человек. За четыре дня вакцину получат около 1 000 сотрудников «Азеришиг». Вакцинация проходит на добровольной основе. В указанный период вакцину получат сотрудники ОАО в Баку и на прилегающих территориях. На следующем этапе будут вакцинированы сотрудники «Азеришиг» в регионах», - сказал Айдыноглу.

По его словам, будут вакцинированы и работники ОАО старше 50 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)