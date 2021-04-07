На территориях в Зангилане, где сегодня высаживаются деревья, раньше росли густые леса - замминистра (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На территориях в Зангилане, где сегодня высаживаются деревья, раньше росли густые леса.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

По его словам, с началом армянской оккупации эти места подверглись экологическому террору.

"Цель организации поездки журналистов в Зангилан - продемонстрировать последствия армянского вандализма и экологического террора. По данным предварительных исследований, до оккупации леса здесь росли на территории площадью до 228 тысяч гектаров. Из них уничтожены леса на площади 54 тысячи гектаров", - сказал Алиев.

По словам замминистра, поставлена цель в скором времени превратить Карабах в зеленый оазис.

"К сожалению, не все зависит от нашей воли. Многие территории заминированы. По мере разминирования будут расширяться масштабы акций по посадке деревьев", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)