В Азербайджане проведены выпускные экзамены для 11-х классов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускные экзамены для 11-х классов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены прошли в 11 городах и районах республики. Для проведения экзаменов было выделено 36 экзаменационных корпусов и 634 зала.

С 16 апреля ГЭЦ начнет обработку экзаменационных протоколов и ответных листов. Результаты будут объявлены в течение 3-х недель, так как проверка открытых заданий, используемых на экзаменах, занимает много времени.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)