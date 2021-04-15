В Азербайджане проведены выпускные экзамены для 11-х классов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускные экзамены для 11-х классов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Экзамены прошли в 11 городах и районах республики. Для проведения экзаменов было выделено 36 экзаменационных корпусов и 634 зала.
С 16 апреля ГЭЦ начнет обработку экзаменационных протоколов и ответных листов. Результаты будут объявлены в течение 3-х недель, так как проверка открытых заданий, используемых на экзаменах, занимает много времени.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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