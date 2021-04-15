В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировалось 28 600 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировалось 28 600 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день число привитых первой дозой составило 23 891 человек, второй дозой – 4 709 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 271 781 человек, из которых первую дозу вакцины получили 837 304, вторую дозу – 434 487 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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