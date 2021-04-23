В Гяндже началось восстановление домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже приступили к восстановлению зданий, поврежденных в результате армянского террора, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) города.

В результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами более одной тысячи частных домов получили повреждения или были полностью разрушены.

Восстановительные работы ведутся ускоренными темпами.

Глава ИВ Гянджи Ниязи Байрамов вместе с представителями Госкомитета по архитектуре и градостроительству побывали на территории, где идут ремонтно-строительные работы, и ознакомились с их ходом.

Байрамов был проинформирован о том, что завершен ремонт 253 поврежденных домов, в 893 зданиях работы продолжаются. Кроме того, на месте 24 снесенных домов, находившихся в аварийном состоянии, строятся 10 новых. ведется разработка проектов 14 зданий.

Напомним, что во время Отечественной войны Азербайджана Гянджа неоднократно подвергалась ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате 26 мирных жителей погибли и более 120 получили ранения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)