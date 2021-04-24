Представители Аппарата омбудсмена посетили военно-учебные заведения (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Представители Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) посетили Азербайджанское высшее военное училище им. Гейдара Алиева и Военный лицей им. Джамшида Нахчыванского, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Руководитель сектора защиты прав военнослужащих Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и старший советник сектора Мурад Бабаев ознакомились с социально-бытовыми условиями курсантов, осмотрели столовые, склады хранения продуктов, медпункты и учебные помещения.

Гости встретились с курсантами и поинтересовались их обучением, побывали в библиотеках и на месте ознакомились с условиями, созданными для более качественного обучения курсантов и проведения эффективного досуга.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)