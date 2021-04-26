В Азербайджане разоблачены противоправные действия должностных лиц еще одной больницы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачены противоправные действия должностных лиц объединенной городской больницы №18.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, на основании обращений граждан, поступивших в связи с незаконными действиями должностных лиц объединенной городской больницы №18, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начато расследование уголовного дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

"В результате следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что медицинские регистраторы, заранее сговорившись с должностными лицами упомянутой больницы, за различные денежные суммы ввели в соответствующий информационный портал ложную информацию о том, что отдельные граждане якобы были обследованы и вакцинированы от COVID-19", - сообщили в генпрокуратуре.

В настоящее время продолжается осуществление оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, привлечение к ответственности других лиц, причастных к его совершению, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Редактор: Натаван Эфендиева)