Омбудсмен Азербайджана побывал в воинской части ВМС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану совместных мероприятий Министерства обороны Азербайджана и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) на 2021 год, омбудсмен Сабина Алиева и представители аппарата омбудсмена посетили четвертого мая воинскую часть Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве обороны, сначала был посещен бюст Гейдара Алиева, и к нему были возложены цветы. Командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров рассказал гостям о создании и деятельности ВМС. Затем омбудсмен оставила запись в «Книге чести».

В завершение встречи стороны передали друг другу памятные подарки.

После этого, гости ознакомились с условиями, созданными в воинской части для личного состава, осмотрели корабли, матросскую казарму, столовую и другие объекты. Зачитав доклад о защите прав военнослужащих, Сабина Алиева вручила подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

В заключение мероприятия было сделано совместное памятное фото представителей аппарата и личного состава воинской части.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)