С 10 мая в бакинской поликлинике вакцинировано около 300 человек старше 18 лет
БАКУ /Trend/ - С 10 мая около 300 человек старше 18 лет присоединились к процессу вакцинации.
Об этом в понедельник сказал Trend заместитель главврача городской поликлиники №2 Сабаильского района города Баку Шахин Гулиев.
По его словам, в целом граждане получили около 6500 доз: «Из них 2000 доз были введены в качестве второй дозы. В рамках процесса вакцинации каких-либо осложнений не наблюдалось».
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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