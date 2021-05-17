С 10 мая в бакинской поликлинике вакцинировано около 300 человек старше 18 лет

БАКУ /Trend/ - С 10 мая около 300 человек старше 18 лет присоединились к процессу вакцинации.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель главврача городской поликлиники №2 Сабаильского района города Баку Шахин Гулиев.

По его словам, в целом граждане получили около 6500 доз: «Из них 2000 доз были введены в качестве второй дозы. В рамках процесса вакцинации каких-либо осложнений не наблюдалось».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)