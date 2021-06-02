В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Как передает в среду Trend, кампанию проводят министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ее цель - привлечь внимание граждан к вакцинации.

В подготовленных в рамках кампании видеороликах, сообщениях для радио, рекламных щитах и печатных материалах подчеркивается, что вакцинация важна для возвращения к прежней жизни.

Очередной видеоролик, подготовленный в рамках кампании, посвящен спорту и болельщикам, и выбор этой темы неслучаен. На протяжении более года из-за продолжающейся пандемии были закрыты тренажерные залы и отменены массовые спортивные мероприятия. С моральной точки зрения эта ситуация, безусловно, повлияла на любителей спорта и болельщиков.

Основная идея ролика заключается в том, что чем больше граждан будет вакцинировано, тем скорее мы сможем вернуться к прежней жизни.

Стратегия кампании реализована коммуникационным агентством Maverick, а производственные работы в ее рамках выполнены Baku Media Center.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)