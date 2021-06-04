Граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от COVID-19 препаратом Pfizer (версия 2)

Общество 4 июня 2021 15:21 (UTC+04:00)

(первая версия в 15:13)

БАКУ /Trend/ - С седьмого ноября граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав.

Это расширяет возможности граждан при выборе вакцины.

Препарат Pfizer будут использовать в Бакинском оздоровительном центре (проспект Азадлыг, 112) и Центральной клинической больнице (проспект Парламента, 76).

Получить вакцину смогут граждане старше 18 лет и те, кому не противопоказана вакцинация.

Для этого необходимо записаться в очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/

Отметим, что вакцина Pfizer одобрена ВОЗ.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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