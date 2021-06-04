Граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от COVID-19 препаратом Pfizer (версия 2)
(первая версия в 15:13)
БАКУ /Trend/ - С седьмого ноября граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав.
Это расширяет возможности граждан при выборе вакцины.
Препарат Pfizer будут использовать в Бакинском оздоровительном центре (проспект Азадлыг, 112) и Центральной клинической больнице (проспект Парламента, 76).
Получить вакцину смогут граждане старше 18 лет и те, кому не противопоказана вакцинация.
Для этого необходимо записаться в очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/
Отметим, что вакцина Pfizer одобрена ВОЗ.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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