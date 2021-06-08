В Азербайджане объекты общепита предупредили о недопустимости проведения массовых мероприятий

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило объекты общепита о недопустимости проведения массовых мероприятий, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Агентство продолжает проводить рейды на объектах общепита по контролю над соблюдением санитарно-гигиенических требований в период пандемии, соответствующего законодательства, а также методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных решением Кабмина.

По его данным, в последние дни в соцсетях и разных СМИ размещаются объявления о проведении массовых мероприятий на объектах общепита закрытого и открытого типа. В то же время инспекторы агентства выявляют факты проведения подобных мероприятий.

«Организация таких незаконных мероприятий в нарушение требований карантинного режима недопустима и ставит под угрозу здоровье граждан. В отношении нарушителей будут приняты самые жесткие меры в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)