В Азербайджане выявлено 102 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 273 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 102 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 273 заболевших, скончались 2 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 327 387 человек вылечились, 4 947 – скончались, число активных больных составляет 2 515.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 655 тестов, в целом за все время пандемии – 3 581 073 теста.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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