АФФА, Фонд YAŞAT и другие структуры подарили детям билеты на игру ЕВРО-2020 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Детям медработников, работающих в период пандемии COVİD-19, подарены билеты на игру ЕВРО-2020, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АФФА.

В рамках корпоративной инициативы социальной ответственности АФФА совместно с Реабилитационным центром детей с синдромом Дауна, действующим при Общественном объединении «Во имя заботы и здоровья», Общественным объединением «Ассоциация SOS – детские деревни Азербайджана», Фондом YAŞAT, LU-MUN, Убежищем для детей и женщин приняла решение выделить билеты для детей медицинских работников, которые работают в период пандемии COVİD-19.

Сегодня на Бакинском олимпийском стадионе представитель АФФА передал вышеназванным структурам и другим детям, а также сопровождающим их лицам билеты на игру Уельс – Швейцария, которая состоится 12 июня.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)