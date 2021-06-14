Дизайн Zivella «Rounded» был удостоен награды «iF Design Award»

БАКУ/Trend/ - Zivella, создавшая специальные дизайны для рабочих пространств нового поколения, получила первую награду 2021 года от iF Design Award. Диван «Zivella Rounded» с его культовой позой был отмечен в категории «Офис».

Дизайн «Rounded» был оценен жюри iF, состоящим из 98 человек, в которое вошли независимые эксперты со всего мира, и был удостоен награды за свою простую геометрическую круглую форму, а также за удобство использования. На конкурс было подано около 10 000 заявок из 52 стран.

Что касается полученной награды, председатель правления Zivella Абдуррахман Узун сказал: «Rounded, которая присутствует в нашей коллекции около года, - это работа Эмина Эрджана, одного из наших молодых дизайнеров, которых мы поддерживаем. Для нас очень ценно воспитывать новые таланты в области дизайна в нашей стране. Как Zivella, мы продолжим поддерживать наших молодых дизайнеров. Мы гордимся тем, что вместе выиграли эту награду».

Культовая поза

Выделяясь культовым расположением, Rounded предлагает удобство пользования. Создавая удобную поверхность для сидения своей простой и геометрической круглой формы, Rounded имеет подпись Эмина Эркана и сочетает в себе удивительный дизайн и простоту.