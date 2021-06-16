Организована поездка журналистов в Физулинский район (ФОТО) (версия 2)

(первая версии в 10:24)

БАКУ /Trend/ - Организована поездка журналистов в Физулинский район с участием представителей ряда государственных структур, сообщает в среду Trend.

В рамках поездки журналисты ознакомятся с водохранилищем Ашагы Конделенчай, новой подстанцией "Физули", ходом работ, которые ведутся на строящемся на "Дороге победы" мосту, а также со строительством Международного аэропорта в Физули.

Отметим, что в поездке журналистов сопровождают представители Агентства по развитию медиа, AZAL, Госагентства автомобильных дорог, ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)