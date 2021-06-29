Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате мира по акробатической гимнастике в Женеве (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены выступят на 27-м чемпионате мира по акробатической гимнастике, сообщает Trend.
Соревнования пройдут в Женеве (Швейцария) 2–4 июля 2021 года.
Азербайджан на соревнованиях представят: в составе смешанной пары – Разия Сеидли и Агасиф Рагимов, в составе мужской пары – Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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