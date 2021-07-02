В Азербайджане в послевоенный период 929 инвалидам передано до 6200 средств реабилитации

БАКУ /Trend/ - В рамках мер социальной поддержки в послевоенный период министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало 929 инвалидам войны до 6 200 средств реабилитации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Кроме того, 82 военнослужащих с ампутированными нижними конечностями обеспечены высокотехнологичными протезами.

В сообщении отмечается, что ведется работа по обеспечению высокотехнологичными протезами раненых военнослужащих, у которых ампутированы верхние конечности.

С марта граждане с инвалидностью обеспечиваются моторизированными инвалидными колясками. Их уже получили порядка 500 человек, часть которых - участники войны.

Кроме того, в послевоенный период в реабилитационных учреждениях минтруда социально-психологические и реабилитационные услуги оказаны до 1300 раненым участникам войны и членам семей шехидов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)