Обнародованы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана

Общество 12 июля 2021 13:18 (UTC+04:00)
Обнародованы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Так, 14 июля состоятся экзамены по III группе специальностей, 15 июля – по II группе.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, на Абшероне, в Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджебеди, Гекчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

В экзаменах по III группе специальностей ожидается участие 21 035, по II группе - 16 757, в целом 37 792 абитуриентов.

С 7 июля абитуриенты могут распечатать с сайта ГЭЦ пропускной лист на экзамены.

Начало вступительных экзаменов - в 10:00, пропуск на них прекращается за 15 минут до начала.

Абитуриенты должны представить пропускной лист, декларацию о здоровье и удостоверение личности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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