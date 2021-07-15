Расширен состав коллегии Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Расширен состав коллегии Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Али Асадов внес изменения в постановление «О составе коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики».

Согласно изменению, в состав коллегии министерства также включен первый заместитель министра. Помимо этого, количество членов коллегии было увеличено с 9 до 11 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)