В Азербайджане продлен срок регистрации поступивших в магистратуру
БАКУ /Trend/ - Регистрация поступивших в магистратуру граждан проводится министерством образования Азербайджана на платформе portal.edu.az, которая активирована с 13 июля.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по данным на утро 21 июля, 8 941 поступивший (83 процента) уже зарегистрировался в системе. При этом заявления 6 574 бакалавров (61 процент) одобрены учебными заведениями, в которые они поступили. Этот процесс в настоящее время продолжается.
По информации ГЭЦ, срок регистрации в системе продлен с 22-го до 23:59 26 июля.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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