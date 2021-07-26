В Азербайджане обсуждается вопрос возобновления работы театров и кинотеатров - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается вопрос возобновления работы в будущем театров и кинотеатров.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

По его словам, если в будущем работа театров и кинотеатров будет возобновлена, то вход в них будет разрешен только по COVID-паспортам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)