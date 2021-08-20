В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В систему могут быть внесены имена граждан Азербайджана, вакцинированных за рубежом.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

"Если кто-либо из граждан вакцинировался от коронавируса за рубежом, то необходимо позвонить на короткий номер 9103 "горячей линии" минздрава, чтобы его имя было включено в соответствующую систему", - сказал Мовсумов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)