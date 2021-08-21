В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановления об утверждении «Перечня специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов» и «Перечня медицинских учреждений, осуществляющих изъятие, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.
Оба постановления вступят в силу с первого января 2022 года.
С обоими перечнями можно ознакомиться по ссылке:
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов
Центры DOST в Баку начинают прием обращений членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский велопутешественник установил рекорд и достиг высоты 6 400 метров на Пике Ленина (ФОТО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана - МИД
Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»
Фильм азербайджанского режиссера включен в программу "Тюркский мир" Казанского фестиваля мусульманского кино