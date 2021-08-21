В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановления об утверждении «Перечня специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов» и «Перечня медицинских учреждений, осуществляющих изъятие, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Оба постановления вступят в силу с первого января 2022 года.

С обоими перечнями можно ознакомиться по ссылке:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)