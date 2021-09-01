Лица, привитые первой дозой вакцины от коронавируса, смогут посещать объекты общепита до 1 октября - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Лица, привитые первой дозой вакцины от коронавируса, смогут до 1 октября посещать объекты общепита, предъявив COVID- паспорт.

Об этом сказал АЗЕРТАДЖ помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что с 1 сентября для посещения гражданами крупных торговых центров, отелей, а также кафе, ресторанов и других объектов общепита обязательно требуется наличие COVID-паспорта.

Шахмар Мовсумов добавил, что решением Оперативного штаба при Кабмине с 1 октября услугами крупных торговых центров, отелей, а также кафе, ресторанов и других объектов общепита смогут пользоваться лица, привитые двумя дозами вакцины.

Он отметил, что для посещения гражданами кафе и ресторанов, функционирующих на открытом воздухе, не требуется COVID-паспорт или сертификат иммунитета. Касательно пользования общественным транспортом никаких ограничений в связи с COVID-паспортом нет, требуется только ношение медицинских масок.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)