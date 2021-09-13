В азербайджанских школах организованы мобильные пункты вакцинации
БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана созданы мобильные пункты для вакцинации работников сферы образования, сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования.
Согласно информации, Министерство образования и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) обеспечат проведение вакцинации в средних школах №14, 56, 129, 158 и 276.
Отмечается, что мобильные пункты созданы с целью ускорения процесса вакцинации работников сферы образования.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter:@cingizsafarli
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