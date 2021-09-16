БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названа категория учителей, которая не будет допущена к очным занятиям в школах.

Как сказала начальник Управления образования Баку Мехрибан Велиева, к очным занятиям не будут допущены те учителя, которые откажутся от вакцинации от коронавируса без каких-либо на то причин, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, педагоги, имеющие сертификат о противопоказании к вакцинации, будут допущены к очным занятиям.

Велиева отметила, что в случае возникновения у учителей проблем со здоровьем возможны некоторые ограничения.

Однако в очных занятиях в целом смогут принять участие преподаватели, у которых есть один из трех сертификатов (о вакцинации, о противопоказании к ней и о наличии иммунитета).

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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