Детям обязательно надо делать прививки - главный педиатр Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Детям обязательно надо делать прививки.

Об этом, выступая на тему "Заболевания у новорожденных", сказал главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что прививки тестируют, после определения их безопасности разрешается применение: "Родители должны знать, что ни одна прививка не может быть сделана без разрешения ВОЗ и страны, которая их ввозит. Чтобы продавать вакцины, компании-производители обращаются в ВОЗ. После всесторонних исследований разрешается их применение. Поэтому прививки нужно делать обязательно. Лучше доверять официальным источникам, чем слухам".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)