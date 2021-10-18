Минэкологии Азербайджана предупредило лиц, уничтожающих деревья во время строительных работ

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило лиц, которые уничтожают деревья при проведении строительных работ.

Как сообщил в понедельник Trend замминистра Фирдовси Алиев, эти действия классифицируются как преступление, министерство борется с такими случаями.

"Порой строительные компании под предлогом обустройства улицы наносят ущерб деревьям, заливают бетоном или асфальтируют корни деревьев. Есть лица, которые за свою жизнь не посадили и одного дерева, но уничтожают зеленые насаждения. Зеленые участки являются источником кислорода, за ними нужно ухаживать. Хотя бы ради собственного здоровья", - сказал Алиев.

Замминистра также рассказал о процедуре подсчета ущерба, нанесенного деревьям. По его словам, при этом учитывается диаметр, возраст, порода дерева, а также иные факторы. Министерство займет непримиримую позицию в отношении дельцов, уничтожающих зеленые насаждения. Если в выявленном факте имеется состав преступления, то в обязательном порядке направляется обращение в прокуратуру, - добавил Фирдовси Алиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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