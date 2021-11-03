Трое азербайджанских боксеров вышли в полуфинал ЧМ
БАКУ /Trend/ - Трое азербайджанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в сербском Белграде.
Как сообщили Trend в Федерации бокса Азербайджана, азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (86 кг), победивший в четвертьфинале российского боксера Шарабутдина Атаева, обеспечил себе минимум бронзовую медаль. В полуфинале соперником Домингеса станет кубинец Руис Кордоба.
Еще два азербайджанских боксера - Магомед Абдуллаев (92+) и Сархан Алиев (71) также обеспечили себе минимум бронзовую медаль за счет выхода в полуфинал.
Соперником Абдуллаева в полуфинале станет армянин Давит Чалоян, а соперником Алиева станет представитель Украины Юрий Захариев.
Отметим, что полуфиналы состоятся четвертого ноября.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Французская организация вместе с детьми шехидов и гази Карабахской войны реализуют проект для мировой общественности (ФОТО)
Грузинская джазовая исполнительница Ирина Эбралидзе провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ВИДЕО, ФОТО)
В 2021 году субсидии на потребление энергоносителей увеличатся на фоне роста экономической активности
Генеральная прокуратура продолжает принимать меры на основании обращения Азербайджана в Гаагский суд против Армении
Главы МИД Азербайджана и России обсудили деятельность рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»» (ФОТО)
В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях
Классическую музыку нельзя превращать в погоню за деньгами – советы всемирно известных вокалистов юным азербайджанцам (ФОТО)
В Тертере завершены ремонтные работы почти в 5600 зданиях, поврежденных в результате армянского террора (ФОТО)
С середины 2022 года такситные карты азербайджанских банков могут начать принимать к оплате в Турции
Назван размер срочных надбавок, выплаченных участвующим в борьбе с коронавирусом медработникам в Азербайджане