Трое азербайджанских боксеров вышли в полуфинал ЧМ

БАКУ /Trend/ - Трое азербайджанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в сербском Белграде.

Как сообщили Trend в Федерации бокса Азербайджана, азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (86 кг), победивший в четвертьфинале российского боксера Шарабутдина Атаева, обеспечил себе минимум бронзовую медаль. В полуфинале соперником Домингеса станет кубинец Руис Кордоба.

Еще два азербайджанских боксера - Магомед Абдуллаев (92+) и Сархан Алиев (71) также обеспечили себе минимум бронзовую медаль за счет выхода в полуфинал.

Соперником Абдуллаева в полуфинале станет армянин Давит Чалоян, а соперником Алиева станет представитель Украины Юрий Захариев.

Отметим, что полуфиналы состоятся четвертого ноября.