В Баку откроется Астраханский деловой центр

БАКУ/Trend/- В Баку скоро откроется Астраханский деловой центр, сообщает в среду Trend со ссылкой на агенство международных связей Астраханской области.

Как отмечается, в Астраханскую область прибыл с рабочим визитом глава Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдин Фарзалиев. Во время его встречи с губернатором Игорем Бабушкиным обсуждались вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов. Один из них – работа Азербайджанского делового центра в Астрахани.

"Благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева и вашим усилиям он работает эффективно. Свидетельством является показатель внешнеторгового оборота Астраханской области с Азербайджаном, который по итогам восьми месяцев текущего года составил более 8,5 миллиона долларов США, что соответствует уровню прошлого года",- сказал губернатор.

Стороны коснулись планов по наращиванию товарооборота, кооперации астраханских и азербайджанских предприятий.

"Уверен, что Астраханский деловой центр в Баку станет эффективной площадкой для расширения прочных связей между Астраханской областью и Азербайджаном", - отметил Игорь Бабушкин.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)