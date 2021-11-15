Наша цель - реализовать опыт Турции в Азербайджане - Эюп Вурал

БАКУ /Trend / - Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Агентством обязательного медицинского страхования Азербайджана. Наша цель - реализовать опыт Турции в Азербайджане.

Об этом заявил Trend председатель Стамбульского центра передового опыта в области государственно-частного партнерства Эюп Вурал.

"Еще одна наша цель - инвестиции в здравоохранение. Мы будем рады поделиться с инвесторами важным опытом, полученным за 15 лет в Турции, повысить качество услуг в области здравоохранения", - заявил он.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц.

Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума обсуждаются перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)