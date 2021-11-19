В Азербайджане предложено введение новых штрафов для юридических и физических лиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложены новые штрафы для юридических и физических лиц за нарушение трудового законодательства, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос отражен в изменениях, предлагаемых в Кодекс об административных проступках.

Так, за невыполнение участниками трудовых отношений обязательных для исполнения решений и указаний соответствующего органа исполнительной власти о заключении, изменении трудовых договоров, условиях труда, времени работы и отдыха, праве на отпуск, выплате заработной платы и отпускных, командировочных выплат, пособий и других выплат и т.д. должностные лица будут штрафоваться в размере 1000 манатов, юридические лица – в размере 2000 манатов.

В соответствии с другим предлагаемым изменением в Кодекс должностные лица будут штрафоваться на сумму от 700 до 1500 манатов за нарушения при подсчете и выплате командировочных расходов, пособий и других выплат, предусмотренных трудовым законодательством, за исключением ошибок, допущенных во время математических расчетов.

Отметим, что эти изменения обсуждались на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и были рекомендованы на рассмотрение пленарного заседания парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)