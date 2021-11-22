В Исмаиллы временно приостановят подачу газа

БАКУ /Trend / - В связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе "Газимамед - Газах" 23 ноября с 09:00 часов до завершения работ будет прервано газоснабжение Исмаиллинского района в полном объеме (город Исмаиллы и 28 сел), 5 сел Агсуинского района и 7 сел Гейчайского района, сообщает Trend со ссылкой на "Азеригаз".

"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

(Редактор: Чингиз Сафарли. Переводчик: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)