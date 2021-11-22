В Исмаиллы временно приостановят подачу газа
БАКУ /Trend / - В связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе "Газимамед - Газах" 23 ноября с 09:00 часов до завершения работ будет прервано газоснабжение Исмаиллинского района в полном объеме (город Исмаиллы и 28 сел), 5 сел Агсуинского района и 7 сел Гейчайского района, сообщает Trend со ссылкой на "Азеригаз".
"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
(Редактор: Чингиз Сафарли. Переводчик: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Уганды в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО)
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО)