График выпускных и приемных экзаменов на следующий год готов – Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - График выпускных и приемных экзаменов на следующий год готов.

Об этом сказала в среду журналистам директор Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает Trend.

Она отметила, что он будет представлен общественности после того, как его примет Оперативный штаб при Кабмине.

Аббасзаде добавила, что прием документов по уровню магистратуры на следующий год начнется в январе.

«В связи с тем, что график экзаменов пока не утвержден, я не могу назвать точную дату. Обычно прием в магистратуру проводится в один тур. В прошлом году мы предоставили кандидатам две попытки. Постараемся создать эту возможность и в следующем году», - сказала она.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)