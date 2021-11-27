В Баку ограничено движение на ряде дорог

Общество 27 ноября 2021 15:24 (UTC+04:00)
В Баку ограничено движение на ряде дорог

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку с 8:00 ограничено движение транспортных средств на ряде территорий в Наримановском и Насиминском районах. Ограничение движение будет в силе до 18:00 28 ноября.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, движение полностью ограничено в тоннеле на проспекте Гейдара Алиева и осуществляется только в направлении города. Так, движение здесь, осуществляемое перед зданием "ASAN xidmət №5" по средней полосе, организовано непосредственно с проспекта в направлении города. Также движение полностью ограничено на мосту с улицы Абдулвахаба Саламзаде в направлении микрорайона и станции метро "Мемар Аджеми". Здесь сейчас возможно передвижение только по тоннелю. В противоположном направлении можно двигаться по правой полосе.

"На данный момент на указанных территориях движение транспорта регулируется сотрудниками дорожно-патрульной службы. Просим граждан по возможности не пользоваться личными автомобилями на этих территориях", - сказал Аскерли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Таджикистан вводит безвизовый режим для граждан 52 стран
Таджикистан вводит безвизовый режим для граждан 52 стран
Таджикистан получил еще почти 370 тыс. доз вакцины от коронавируса
Таджикистан получил еще почти 370 тыс. доз вакцины от коронавируса
Международная инициатива Президента Республики Таджикистан по защите ледников
Международная инициатива Президента Республики Таджикистан по защите ледников
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку ограничено движение на ряде дорог Общество 15:24
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в прыжках на акробатической дорожке у мужчин Общество 15:12
Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона - Чавушоглу Политика 15:01
Азербайджанская гимнастка Селджан Магсудова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп Общество 14:52
В Италии раскрыли канал продажи фальшивых ковид-сертификатов Европа 14:41
Центр им. Гамалеи может начать исследование препарата от ковида в начале 2022 года Россия 14:39
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 14:38
Три человека погибли в результате стрельбы в квартире в США США 14:37
В Испании потребуют тест на ковид от привитых пассажиров из стран повышенного риска Европа 14:36
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин Общество 14:19
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 14:08
Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились за год почти на 20% Финансы 13:40
Сочинская встреча - еще один шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе – Администрация президента Турции Политика 13:23
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 13:22
Тренер поставил задачу войти в первую тройку в программе индивидуальных прыжков на батуте – российская гимнастка Общество 13:06
Отношения между Баку и Москвой сегодня переживают наивысший этап развития в истории независимости Азербайджана - АНАЛИЗ Политика 12:45
В России выявили 33 946 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:43
В Азербайджане приступила к работе комиссия по приобщению ветеранов Отечественной войны к паралимпийскому движению (ФОТО) Спорт 12:29
Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" возросло до 58 Россия 12:05
В Национальной арене гимнастики в Баку чувствуем себя очень комфортно – израильские спортсмены Общество 11:57
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 11:37
Турецкий порт Зонгулдак перевалил свыше 8 млн тонн грузов Турция 11:33
Рамиль Гасымов: Самая большая ответственность для вокалиста - это оправдывать доверие публики каждый раз, когда выходишь на сцену (ФОТО) Культура 11:29
Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" возросло до 58 Россия 11:09
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 11:03
Выступать в Национальной арене гимнастики в Баку - это нереально круто – спортсменка из Казахстана Общество 11:01
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:54
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 10:47
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:45
На 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана появятся 11 гидрологических пунктов - министерство Общество 10:43
Встреча в Сочи - огромный шаг в правильном направлении - американские эксперты Политика 10:36
В Баку стартовал третий день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 10:23
Товарооборот между Грузией и Китаем вырос за год более чем на 20% Грузия 10:10
Обзор основных событий на нефтегазовом рынке Азербайджана за неделю Экономика 10:00
В Гонконге опасаются, что новый штамм коронавируса нарушит планы открытия границы Другие страны 09:29
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 09:03
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 08:59
Генсек НАТО назвал Грузию крайне ценным партнером НАТО Грузия 08:49
Высокие цены на нефть улучшат внешнеторговый баланс Азербайджана - президент ЧБТР (Эксклюзив) Финансы 08:35
Эрдоган посетит с визитом Туркменистан Турция 08:32
В Кыргызстане объявлен день тишины перед парламентскими выборами Кыргызстан 08:17
Глава МИД Ирана обсудил ядерную сделку с верховным представителем ЕС Ядерная программа 08:00
В ЮАР назвали неоправданной реакцию стран на штамм омикрон Другие страны 07:40
Названа предварительная причина взрыва на шахте в Кузбассе Россия 07:19
В Нью-Йорке объявлено ЧП из-за роста случаев COVID-19 США 06:49
В Мексике в ДТП с автобусом погибло 19 человек Другие страны 06:22
Последний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парад Звёздный мир 05:52
В Северной Ирландии во время шторма "Арвен" погиб человек Европа 05:17
Эрдоган: Государство поддержит каждого, кто пострадал от стихийного бедствия Турция 04:56
Три человека получили ранения при стрельбе в ТЦ в США США 04:34
Байден призвал отменить патентные ограничения на вакцины от COVID-19 США 04:09
Макрон посетит ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию Европа 03:41
США запретят въезд жителям восьми стран из-за нового штамма COVID-19 США 03:18
Стоимость фьючерсов нефти WTI упала на 13% из-за новостей о новом штамме коронавируса Другие страны 02:57
Moderna взялась за разработку вакцины против «омикрон»-штамма COVID-19 В мире 02:38
В столице ЕС запретили Uber Европа 02:15
Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с семью странами Арабские страны 01:58
Трехстороннюю встречу в Сочи можно назвать исторической - Слуцкий Политика 01:48
ВТО отложит первую за четыре года министерскую конференцию из-за пандемии В мире 01:44
Китай вывел на орбиту Земли телекоммуникационный спутник Другие страны 01:27
Турция закрыла въезд для пяти стран Турция 01:12
Узбекистан и Казахстан заключили контракты на $611 млн Узбекистан 00:56
Главы МИД Ирана и Малайзии обсудили двусторонние отношения Политика 00:53
Врачи рекомендовали ограничить количество посетителей Саакашвили Грузия 00:51
Азербайджан в очередной раз добился поставленных перед собой целей - Анализ итогов сочинской встречи Политика 00:47
ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм COVID-19 В мире 00:46
Россия и Китай являются естественными членами Организации тюркских государств - Бинали Йылдырым Турция 00:30
МИД прокомментировал трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении Политика 26 ноября 23:45
Новый вариант коронавируса получил название омикрон-штамм В мире 26 ноября 23:31
Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Россия 26 ноября 23:08
Владимир Путин заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией Политика 26 ноября 22:43
В Баку пройдет футбольный турнир среди журналистов, деятелей культуры и участников Отечественной войны Спорт 26 ноября 22:31
Будет создана Комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией Политика 26 ноября 22:20
Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации Политика 26 ноября 22:07
В Азербайджане принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих Экономика 26 ноября 21:57
Президент Ильхам Алиев: После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне Политика 26 ноября 21:39
Трехсторонняя рабочая группа соберется на следующей неделе в Москве - Путин Политика 26 ноября 21:34
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Сочи Политика 26 ноября 21:25
Баку приносит удачу - золотой медалист Всемирных соревнований среди возрастных групп Общество 26 ноября 21:20
Опубликован текст совместного заявления Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам переговоров в Сочи (ФОТО) Политика 26 ноября 21:15
Президент Ильхам Алиев: Те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой Политика 26 ноября 21:09
Путин: Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией Политика 26 ноября 20:53
Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с заявлениями для печати (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 ноября 20:52
В Баку состоялась церемония награждения победителей второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 26 ноября 20:37
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: спортсменки из России завоевали золото в синхронных прыжках на батуте Общество 26 ноября 20:06
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: гимнасты из США заняли первое место в синхронных прыжках на батуте Общество 26 ноября 19:59
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19 Экономика 26 ноября 19:49
Утверждены границы охранной зоны Государственного заповедника города Шуша Политика 26 ноября 19:44
Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня работает активно – Путин Политика 26 ноября 19:40
Российские спортсмены заняли все призовые места в программе прыжков на двойном мини-батуте на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку Общество 26 ноября 19:24
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: Французская гимнастка завоевала "золото" в прыжках на акробатической дорожке Общество 26 ноября 19:20
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи ИКТ 26 ноября 19:15
Замминистра образования Азербайджана о системе образовательно-студенческого кредита Общество 26 ноября 19:15
Кадры теплой встречи Президента Ильхама Алиева Президентом Владимиром Путиным в Сочи (ВИДЕО) Политика 26 ноября 19:03
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) Общество 26 ноября 18:55
В Азербайджане объем выданных кредитов сектору энергетики, химии и природных ресурсов сократился на 7% Финансы 26 ноября 18:52
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: российский гимнаст завоевал золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин Общество 26 ноября 18:46
Гимнастка из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте Общество 26 ноября 18:43
Президент Ильхам Алиев: Студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России Политика 26 ноября 18:41
Финансирование пенсий и пособий в Азербайджане превысило 3,5 млрд манатов Экономика 26 ноября 18:37
Все новости