БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 297 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 66, вторую - 14, третью - 217.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 486 947. Первую дозу вакцины получили 5 074 341, вторую - 4 559 877, третью - 852 729 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)