Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 297 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 66, вторую - 14, третью - 217.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 486 947. Первую дозу вакцины получили 5 074 341, вторую - 4 559 877, третью - 852 729 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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