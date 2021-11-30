БАКУ /Trend / - В Баку внесены изменения в схемы движения некоторых автобусов.

Как сообщает Trend, об этом заявило Бакинское транспортное агентство.

В связи с ремонтными работами, проводимыми в Наримановском районе на улице Ага Нейматуллы (от улицы Фатали хана Хойского до проспекта Гейдара Алиева), внесены изменения в схемы движения маршрутов №№ 2, 4, 5, 17, 24, 26, 38, 67, 202 и М8.

Автобусы будут следовать по улицам Фаига Юсифова, Алияра Алиева, Ахмеда Раджабли и Гюляры Гадирбековой.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)