Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, ночью и утром слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем - 11-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром прогнозируется туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 11-16 градусов тепла, в высокогорье ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)