В Азербайджане завершена выплата пенсий за декабрь

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выплачены пенсии за декабрь, в том числе гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.

Граждане могут получать пенсии посредством своих карт в банкоматах.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)