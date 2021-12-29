88 процентов азербайджанской армии привиты первой дозой вакцины от COVID-19 - Анар Эйвазов

БАКУ / Trend / - 88 процентов азербайджанской армии привиты первой дозой вакцины от COVID-19.

Об этом заявил замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает в средуTrend.

Он отметил, что в азербайджанской армии совместно с Минздравом предпринимаются все меры по борьбе с коронавирусом.

"72 процента личного состава привиты второй дозой, а 8 процентов - бустерной (третьей) дозой вакцины от COVID-19. Военнослужащие с симптомами коронавируса немедленно эвакуируются. Были созданы мобильные бригады и направлены в воинские подразделения для принятия мер против коронавируса", - отметил Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)