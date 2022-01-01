БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 77 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 10, вторую - 60, третью - 7.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 243. Первую дозу вакцины получили 5 169 392, вторую - 4 676 580, третью - 1 500 271 человек.